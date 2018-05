В сирийском Идлибе произошел взрыв: по меньшей мере 12 погибших

В субботу, 12 мая, в результате взрыва автомобиля в сирийской провинции Идлиб погибли по меньшей мере 12 человек, еще 25 получили травмы различной степени тяжести, передает агентство Anadolu со ссылкой на сирийскую гуманитарную организацию Белые каски.

Как сообщается, взорвался начиненный взрывчаткой автомобиль, припаркованной у здания центральной больницы.

Взрыв также повредил близлежащие дома и транспортные средства.

Пострадавших госпитализировали в больницы в регионе.

9 civilians were killed and 25 others injured by an unknown explosion so far in the neighborhood of Alkasseh in the province of #Idlib, White Helmets search and rescue operation continue. pic.twitter.com/iV5pCFH8pA