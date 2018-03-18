В сирийской Восточной Гуте за сутки погибли по меньшей мере 30 человек, десятки ранены

В результате авиаударов по городу Замалка в Восточной Гуте 17 марта меньшей мере 30 человек погибли

В субботу, 17 марта, в результате авиаударов по сирийскому району Восточная Гута погибли по меньшей мере 30 человек, передает DW со ссылкой на Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека.

По данным наблюдателей, в городе Замалка мишенью авиаудара стала группа людей, которые пытались скрыться на подконтрольную правительству Сирии территорию. Еще несколько десятков человек были ранены.

Центр мониторинга сообщил также, что около 10 тыс человек, включая сотни женщин и детей, утром 17 марта оставили анклав. В целом же, как отметили в центре, начиная с пятницы на подконтрольную правительству территорию из Восточной Гуты сбежали около 40 000 человек.

Ранее сообщалось, что под удары турецкой авиации попала больница в Африне: не менее 16 погибших, десятки раненых.

Перед этим Турция начала осаду сирийского Африна.

Город Африн на северо-западе Сирии является форпостом сирийских курдов и их военизированных "Отрядов Народной самообороны" (YPG), которых Анкара называет террористами.

21 января Генштаб Турции объявил о начале наземной операции на севере Сирии (район Африн) против курдских вооруженных формирований.

В Анкаре настаивают, что "курдские террористы орудуют на юге Турции", якобы получают поддержку с Африна, и это угрожает нацбезопасности страны.

Кроме того, руководство антитеррористической коалиции по борьбе с ИГИЛ во главе с США заявило о создании "сил охраны границы" Сирии на основе курдских формирований, также вызвало резкое неприятие со стороны Анкары.

20 февраля в Африн вошли проправительственные войска Асада, однако на расстоянии до 10 км от Африна их обстреляла турецкая артиллерия, они были вынуждены отступить.