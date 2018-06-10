10 июня 2018, воскресенье

В сирийской провинции Идлиб в результате авиаудара погибли 17 мирных жителей

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Последствия масштабного авиаудара в Идлибе 8 июня

Последствия масштабного авиаудара в Идлибе 8 июня

В сирийской провинции Идлиб в результате авиаудара погибли 17 мирных жителей. Один из снарядов попал по зданию детской больницы в Тефтеназе.

Об этом сообщает турецкое агентство Анадолу.

По информации агентства, атаку в Идлибе совершала авиация режима Башара Асада.

В Тефтеназе авиаудар был нанесен по зданию детской больницы. В результате удара погибли пять человек, в том числе три ребенка. На протяжении 10 июня в Тефтеназе погибли 13 человек.

В Ариху погибли два сирийца, в Биннеше и Рам Хамдане по одному.

Раненые доставлены в госпитали, продолжается разбор завалов.

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8 июня в результате масштабного авиаудара в Идлибе погибли не менее 44 человек. По информации лондонской Обсерватории по правам человека в Сирии, удары нанесла российская авиация. Однако минобороны РФ опровергло информацию о причастности России к атаке в Идлибе.

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