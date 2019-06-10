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В Сирии жертвами боев за Идлиб стали почти 1500 человек

Сегодня, 21:06
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В Сирии жертвами боев за Идлиб стали почти 1500 человек - фото

Syrian Observatory

В Сирии с начала наступления армии сирийского президента Башара Асада и его союзников на Идлиб погибли по меньшей мере 1465 человек.

Об этом сообщили в Сирийском центре мониторинга за соблюдением прав человека, который отслеживает сирийский конфликт.

По данным правозащитников, за 41 день, начиная с 30 апреля, жертвами конфликта стали 364 мирных жителя, включая 87 детей и 77 гражданских женщин.

Наступление на Идлиб возобновилось 30 апреля. За первый месяц ожесточенных боев в сирийской провинции Идлиб погибли по меньшей мере 950 человек.

Идлиб — последний крупнейший оплот сирийских повстанцев, выступающих против правления президента Сирии Башара Асада. В Идлибе и в соседних провинциях Хама, Латакия и Алеппо на подконтрольных сирийской оппозиции территориях в настоящее время проживает 3 млн человек.

В 2018 году правительство Сирии было готово начать масштабное наступление на подконтрольные повстанцам территории, что спровоцировало б гуманитарную катастрофу в регионе. Наступление было приостановлено после того, как Россия, сильнейший союзник Дамаска, заключила сделку с Турцией о создании «демилитаризованной зоны».

Теги:   Башар Асад Война в Сирии Идлиб Сирия

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