В Сирии возобновились бои между повстанцами и боевиками ИГИЛ 11 февраля, 15:43 1869 Цей матеріал також доступний українською

В понедельник, 11 февраля, на востоке Сирии возобновились ожесточенные бои между поддерживаемыми США сирийскими повстанцами и боевиками террористической группировки Исламское государство.

Об этом сообщает AP со ссылкой на наблюдателей и курдские СМИ.

Бои ведутся за поселок Багоз – последний оплот ИГИЛ в Сирии. Взятие под контроль поселка и близлежащих районов ознаменовало бы окончание четырехлетней войны против ИГИЛ в Сирии и Ираке, где группировка в 2014 году провозгласила свой территориальный "халифат".

По информации Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека, боевики ИГИЛ заминировали близлежащие дороги, ведут снайперский огонь и подрывают заминированные автомобили. Кроме того, они используют гражданских лиц в качестве живого щита.

В связи с этим, по данным наблюдателей, поддерживаемые США Сирийские демократические силы (SDF) не достигли ощутимых успехов.

В Сирийском центре сообщили, что в результате ожесточенных боев в понедельник погибли по меньшей мере 13 боевиков ИГИЛ, в том числе пятеро террористов-смертников, а также шесть бойцов SDF.

Подконтрольное ИГИЛ агентство сообщило, что накануне в воскресенье двое террористов-смертников атаковали боевиков SDF в Багозе, подорвав заминированный автомобиль.

Сирийские государственные СМИ заявили, что в результате авиаудара коалиции во главе с США под Багозом погибли две женщины и двое детей.

За последние недели более 20 000 мирных жителей покинули территорию, контролируемую ИГИЛ.

Напомним, что курдские отряды самообороны в составе SDF начали наступление на последний оплот ИГИЛ в сирийском городе Багоз 9 февраля. На следующий день бойцы SDF захватили 41 позицию.