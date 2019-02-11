В Сирии возобновились бои между повстанцами и боевиками ИГИЛ
В понедельник, 11 февраля, на востоке Сирии возобновились
ожесточенные бои между поддерживаемыми США сирийскими повстанцами и боевиками террористической
группировки Исламское государство.
Об этом сообщает AP со ссылкой на наблюдателей
и курдские СМИ.
Бои ведутся за поселок Багоз – последний оплот
ИГИЛ в Сирии. Взятие под контроль поселка и близлежащих районов ознаменовало бы
окончание четырехлетней войны против ИГИЛ в Сирии и Ираке, где группировка в
2014 году провозгласила свой территориальный "халифат".
По информации Сирийского центра мониторинга за
соблюдением прав человека, боевики ИГИЛ заминировали близлежащие дороги, ведут
снайперский огонь и подрывают заминированные автомобили. Кроме того, они используют
гражданских лиц в качестве живого щита.
В связи с этим, по данным наблюдателей,
поддерживаемые США Сирийские демократические силы (SDF) не достигли
ощутимых успехов.
В Сирийском центре сообщили, что в результате
ожесточенных боев в понедельник погибли по меньшей мере 13 боевиков ИГИЛ, в том
числе пятеро террористов-смертников, а также шесть бойцов SDF.
Подконтрольное ИГИЛ агентство сообщило, что
накануне в воскресенье двое террористов-смертников атаковали боевиков SDF в Багозе,
подорвав заминированный автомобиль.
Сирийские государственные СМИ заявили, что в
результате авиаудара коалиции во главе с США под Багозом погибли две женщины и
двое детей.
За последние недели более 20 000 мирных
жителей покинули территорию, контролируемую ИГИЛ.
Напомним, что курдские отряды самообороны в
составе SDF начали
наступление на последний оплот ИГИЛ в сирийском городе Багоз 9 февраля.
На следующий день бойцы
SDF захватили 41 позицию.