В Сирии возле базы Сирийских демократических сил прогремел взрыв, 18 погибших

В результате подрыва заминированного автомобиля в провинции Дайр-эз-Заур на востоке Сирии погибли по меньшей мере 18 человек, в том числе 11 бойцов Сирийских демократических сил, сообщили в Сирийском центре мониторинга за соблюдением прав человека.

"Заминированный автомобиль взорвался перед базой Сирийских демократических сил в городе Аль-Бсайра в Дайр-эз-Заур", - сказал Рами Абдель Рахман, глава Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека, передает Daily Sabah.

По его словам, в результате взрыва погибли командир и еще десять бойцов, а также семь гражданских лиц, в том числе трое детей.

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