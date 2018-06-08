В Сирии в результате авиаудара погибли не менее 44 человек, правозащитники обвиняют ВКС России

В пятницу, 8 июня, в Сирии в результате авиаудара погибли не менее 44 человек, сообщает Reuters со ссылкой на правозащитников.

Авиаудары в провинции Идлиб скорее всего нанесла российская авиация, в результате налета погибли 44 человека. По данным правозащитников, это максимальное число погибших с начала года.

Среди жертв налета 11 женщин и шесть детей, число погибших может увеличиться, поскольку некоторые из раненых были в критическом состоянии. Спасатели продолжают искать под обломками выживших.

С осени 2015 года в сирийский конфликт вмешалась Россия, разместив свои ВВС на территории, подконтрольной правительству Башара Асада.

Правозащитники неоднократно сообщали о российских авиаударах по жилым кварталам, находящимся на территории, подконтрольной оппозиционным силам.

Кроме того, Пентагон неоднократно фиксировал опасные маневры российских истребителей и фронтовых бомбардировщиков, осуществляемых в непосредственной близости к самолетам ВВС или кораблям ВМС США.