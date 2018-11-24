В Сирии в результате авиаудара коалиции погибли 11 человек

В Сирии в результате авиаудара международной коалиции по деревне Шаафа погибли по меньшей мере 11 мирных жителей, сообщили источники и государственное телевидение Сирии, передает сирийское информагентство SANA.
Собеседники агентства утверждают, что среди погибших - три женщины и пятеро детей.
Также сообщается о десятках пострадавших, но точные цифри пока не наводятся.
Отмечается, что количество жертв авиационного удара может возрасти, поскольку под обломками зданий еще остаются люди.
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