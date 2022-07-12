США ликвидировали главаря Исламского государства в Сирии

12 июля, 17:10
Американский военный (Фото:U.S. Army/REUTERS)

Американский военный (Фото:U.S. Army/REUTERS)

Лидер Исламского государства в Сирии Махер аль-Агаль был убит в результате удара беспилотника американских военных, заявили в Центральном командовании США во вторник, 12 июля. Об этом сообщает агентство Reuters.

В Центральном командовании рассказали, что Махер аль-Агаль был убит на северо-западе Сирии, а его близкий соратник серьезно ранен. Там также сообщили, что операция была тщательно спланирована.

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Как пишет Reuters, аль-Агаль — один из пяти главарей группировки боевиков Исламского государства. Он отвечал за развитие сетей ИГ за пределами Ирака и Сирии.

https://twitter.com/SyriaCivilDefe/status/1546819649886724101

3 февраля президент США Джо Байден заявил, что американские Силы спецназначения ликвидировали главу ИГ Абу Ибрагима аль-Хашими аль-Курайши. В Пентагоне сообщили, что во время рейда США лидер террористов активировал взрывное устройство, которое убило его, его супругу и двоих детей.

Редактор: Нина Григорская

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Теги:   США Терроризм Сирия ИГИЛ Исламское государство

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