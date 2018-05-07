В Сирии разбился российский боевой вертолет, оба летчика погибли

В Сирии при выполнении планового полета потерпел крушение российский боевой вертолет Ка-52 "Аллигатор", сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.

Как сообщается, крушение произошло во время полета над восточными районами Сирии.

"Оба летчика погибли. Их тела найдены и доставлены на аэродром базирования", - говорится в сообщении.

По предварительной информации причина крушения - техническая неисправность.

Напомним, 3 мая, в сирийской провинции Латакия, где находится авиабаза РФ Хмеймим, в Средиземное море рухнул российский военный самолет.