В Сирии повстанцы заявили о новом химическом ударе со стороны сил Асада

Американский телеканал CNN сообщает, что несколько повстанческих групп, ведущих военные действия в Сирии, заявили о том, что силы президента Башара Асада вновь применили химическое оружие.

Сообщается, что химический удар привел к большим жертвам в Восточной Гуте.

Правительственные силы опровергают свою причастность.

Several Syrian activist groups say a toxic gas attack killed dozens of people in Ghouta. The Syrian regime says it's not responsible. https://t.co/CJidkghaHA pic.twitter.com/wp5VEJsFtC