В Сирии повстанцы заявили о новом химическом ударе со стороны сил Асада

Американский телеканал CNN сообщает, что несколько повстанческих групп, ведущих военные действия в Сирии, заявили о том, что силы президента Башара Асада вновь применили химическое оружие.
Сообщается, что химический удар привел к большим жертвам в Восточной Гуте.
Правительственные силы опровергают свою причастность.
Several Syrian activist groups say a toxic gas attack killed dozens of people in Ghouta. The Syrian regime says it's not responsible. https://t.co/CJidkghaHA pic.twitter.com/wp5VEJsFtC— CNN Breaking News (@cnnbrk) 7 апреля 2018 г.
Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты пытаются запустить в ООН новый механизм расследования атак с применением химического оружия в Сирии.
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