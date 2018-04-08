В Сирии повстанцы заявили о новом химическом ударе со стороны сил Асада

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Правительственные силы Сирии опровергли свою причастность к применению химического оружия
Фото: CNN

Правительственные силы Сирии опровергли свою причастность к применению химического оружия

Американский телеканал CNN сообщает, что несколько повстанческих групп, ведущих военные действия в Сирии, заявили о том, что силы президента Башара Асада вновь применили химическое оружие.

Сообщается, что химический удар привел к большим жертвам в Восточной Гуте.

Правительственные силы опровергают свою причастность.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты пытаются запустить в ООН новый механизм расследования атак с применением химического оружия в Сирии.

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