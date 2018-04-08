В Сирии повстанцы заявили о новом химическом ударе со стороны сил Асада

Правительственные силы Сирии опровергли свою причастность к применению химического оружия

Американский телеканал CNN сообщает, что несколько повстанческих групп, ведущих военные действия в Сирии, заявили о том, что силы президента Башара Асада вновь применили химическое оружие.

Сообщается, что химический удар привел к большим жертвам в Восточной Гуте.

Правительственные силы опровергают свою причастность.

Several Syrian activist groups say a toxic gas attack killed dozens of people in Ghouta. The Syrian regime says it's not responsible. https://t.co/CJidkghaHA pic.twitter.com/wp5VEJsFtC — CNN Breaking News (@cnnbrk) 7 апреля 2018 г.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты пытаются запустить в ООН новый механизм расследования атак с применением химического оружия в Сирии.

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