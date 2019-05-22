В Сирии после почти трехлетнего плена освободили туриста из Италии Вчера, 21:33 246 Цей матеріал також доступний українською скрин видео PR Watchlist/Youtube Мужчина попал в плен в 2016 году скрин видео PR Watchlist/Youtube

В Сирии после почти трех лет в плену освободили туриста из Италии, говорится в заявлении премьер-министра Италии.

Как сообщает Reuters, 32-летний Алессандро Сандрини из итальянского города Брешиа был освобожден благодаря совместным усилиям итальянской разведки, полиции и Министерства иностранных дел.

Сандрини вылетел в Турцию в октябре 2016 года на отдых, но вскоре исчез. Год спустя он позвонил своей семье и сообщил, что его схватили на улице в Адане, на юге Турции.

Группа джихадистов опубликовала два видео с ним. На одном из них он был одет в оранжевый комбинезон, а за ним стояли двое вооруженных мужчин.

«Они говорят, что они сыты по горло, и что меня убьют, если все быстро не будет решено», — сказал Сандрини.

Сандрини — второй итальянский заложник в Сирии, освобожденный за последние два месяца. Первым был бизнесмен Серхио Дзанотти, который также был схвачен в апреле 2016 года.