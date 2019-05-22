В Сирии после почти трехлетнего плена освободили туриста из Италии
В Сирии после почти трех лет в плену освободили
туриста из Италии, говорится в заявлении премьер-министра Италии.
Как сообщает Reuters, 32-летний Алессандро
Сандрини из итальянского города Брешиа был освобожден благодаря совместным
усилиям итальянской разведки, полиции и Министерства иностранных дел.
Сандрини вылетел в Турцию в октябре 2016 года
на отдых, но вскоре исчез. Год спустя он позвонил своей семье и сообщил, что
его схватили на улице в Адане, на юге Турции.
Группа джихадистов опубликовала два видео с ним. На одном из них он был одет в оранжевый комбинезон, а за ним стояли двое вооруженных
мужчин.
«Они говорят, что они сыты по горло, и что
меня убьют, если все быстро не будет решено», — сказал Сандрини.
Сандрини — второй итальянский заложник в Сирии, освобожденный за последние два месяца. Первым был бизнесмен Серхио
Дзанотти, который также был схвачен в апреле 2016 года.