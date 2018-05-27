В Сирии из-за нападения боевиков погибли четверо российских военных

В Сирии в результате обстрела со стороны боевиков погибли четверо российских военнослужащих. Об этом сообщает Русская служба BBC.
По данным министерства обороны Российской Федерации, в ходе атаки нескольких мобильных групп террористов в провинции Дейр эз-Зор были убиты двое российских военных советников, еще пять российских военнослужащих получили ранения и были доставлены в госпиталь.
Двое из них умерли от полученных ранений.
Сообщается, что во время боя, который длился около часа, российским и сирийским военнослужащим удалось уничтожить 43 террористов и шесть автомобилей высокой проходимости с установленным крупнокалиберным вооружением.
Всех российских военнослужащих представили к государственным наградам.
Ранее сообщалось, что американское издание The New York Times обнародовало новые подробности боя американских военных с российскими наемниками из ЧВК Вагнера в сирийском Дейр-эз-Зоре, который произошел 7 февраля 2018 года.
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