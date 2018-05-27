В Сирии из-за нападения боевиков погибли четверо российских военных

Боевики атаковали артиллерийскую батарею российских войск в темное время суток

В Сирии в результате обстрела со стороны боевиков погибли четверо российских военнослужащих. Об этом сообщает Русская служба BBC.

По данным министерства обороны Российской Федерации, в ходе атаки нескольких мобильных групп террористов в провинции Дейр эз-Зор были убиты двое российских военных советников, еще пять российских военнослужащих получили ранения и были доставлены в госпиталь.

Двое из них умерли от полученных ранений.

Сообщается, что во время боя, который длился около часа, российским и сирийским военнослужащим удалось уничтожить 43 террористов и шесть автомобилей высокой проходимости с установленным крупнокалиберным вооружением.

Всех российских военнослужащих представили к государственным наградам.

Ранее сообщалось, что американское издание The New York Times обнародовало новые подробности боя американских военных с российскими наемниками из ЧВК Вагнера в сирийском Дейр-эз-Зоре, который произошел 7 февраля 2018 года.

Смотрите также