В Сирии из плена ИГИЛ освободили 19 женщин и детей

Сирийская правительственная армия освободила 19 женщин и детей, которые были похищены боевиками террористической организации Исламское государство в сирийском городе Эс-Сувейда в июле.

Об этом 8 ноября сообщило сирийское государственное телевидение, передает Reuters.

Группу представителей этноконфессиональной группы друзы освободили в районе к северо-востоку от Пальмиры. Сирийские СМИ описали освобождение женщин и детей "героической и точной операцией".

Напомним, что в июле 2018 года после серии нападений в провинции Эс-Сувейда на юго-западе Сирии боевики ИГИЛ похитили несколько десятков женщин и детей. По данным правозащитников, в плену у ИГИЛ оказались 14 женщин и 16 детей.

Сирийская провинция Эс-Сувейда в большей части подконтрольна правительству Башара Асада. Население региона в основном состоит из арабов, исповедующих друзизм. Провинция была изолирована от конфликта, бушующего в остальной части Сирии с 2011 года.

Смотрите также Анатомия войны: все, что нужно знать о конфликте в Сирии