В Сирии эвакуировали главный штаб правительственных войск - СМИ

Французское издание Le Figaro, ссылаясь на Сирийскую группу мониторинга прав человека сообщает, что в Сирии был эвакуирован главный штаб правительственных войск.

Также сообщается, что самолеты правительственной сирийской армии были переброшены на российскую базу Хмеймим.

Издание отмечает, что если ракетные удары США и Франции состоятся, то они не затронут российские военные базы в Хмеймиме и Тартусе.

Напомним, что 11 апреля президент США Дональд Трамп объявил о предстоящем ракетном ударе по Сирии в ответ на химическую атаку в Думе.

"Россия обещает сбивать любые ракеты, выпущенные по Сирии. Готовься, Россия, они прилетят. Они будут хорошие, новые и "умные", - заявил он.

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7 апреля в результате атаки с применением химического оружия в городе Дума в Восточной Гуте (пригород Дамаска) погибли по меньшей мере 85 человек.

По данным Всемирной организации здравоохранения, более чем у полутысячи жителей были зафиксированы симптомы отравления в результате химической атаки.

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США резко осудили химическую атаку и заявили, что Россия, учитывая ее неизменную поддержку режима президента Сирии Башара Асада, должна нести ответственность за то, что произошло. Российские военные отрицают сам факт применения химического оружия в Думе.