24 сентября 2018, понедельник

В Сирии арестован британский фармацевт, присоединившийся к террористической организации Исламское государство

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Кадр из видео допроса задержанного британца Анвара Миа
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Кадр из видео допроса задержанного британца Анвара Миа

Курды в Сирии арестовали фармацевта из британского города Бирмингем по подозрению в принадлежности к террористической группировке Исламское государство.

Об этом сообщает BBC.

Анвар Миа задержан на территории провинции Дир аз-Зур около месяца назад. В сети опубликовано видео задержания. На записи мужчина утверждает, что не имеет отношения к ИГ.

"Я дипломированный фармацевт из Великобритании. Последние четыре года работаю в сирийских больницах", - заверяет он.

Считается, что Миа находится в тюрьме, охраняемой спецслужбами США, на севере Сирии.

По данным BBC, курды и их американские союзники удерживают на территории Сирии по меньшей мере четырех граждан Великобритании, подозреваемых в принадлежности к ИГ.

В их числе – Мухаммад аш-Шейх и Александа Котей, входившие в "четверку Битлз" - группу британских джихадистов, причастных к пыткам и убийствам захваченных боевиками граждан западных государств. Они были задержаны в феврале, полученная от них информация позволила найти захоронения убитых иностранцев.

Лидер четверки Мухаммад Эмвази, называемый также "джихадист Джон", был известен по видеороликам, на которых он отрубает головы заложникам. Джон ликвидирован США в 2015 году.

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