12 июня 2018, вторник

В Сингапуре появились двойники Трампа и Ким Чен Ына - видео

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кадр из видео

кадр из видео

В преддверии встречи Трампа и Ким Чен Ына, на улицах Сингапура появились двойники лидеров КНДР и США.

Двойники политиков прогуливались и позировали перед камерами.

Напомним, что президент США Дональд Трамп встретится с лидером КНДР Ким Чен Ыном 12 июня в 9 часов утра. После протокольных приветствий лидеры начнут закрытую встречу, на которой будут присутствовать только переводчики. Затем запланирована расширенная двусторонняя встреча и рабочий обед.

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