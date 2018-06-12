В Сингапуре появились двойники Трампа и Ким Чен Ына - видео

В преддверии встречи Трампа и Ким Чен Ына, на улицах Сингапура появились двойники лидеров КНДР и США.

Двойники политиков прогуливались и позировали перед камерами.

As the world awaits the historic #TrumpKimSummit, the meeting of these two is already a success... pic.twitter.com/8S1L5nPV8P — dwnews (@dwnews) 11 июня 2018 г.

Напомним, что президент США Дональд Трамп встретится с лидером КНДР Ким Чен Ыном 12 июня в 9 часов утра. После протокольных приветствий лидеры начнут закрытую встречу, на которой будут присутствовать только переводчики. Затем запланирована расширенная двусторонняя встреча и рабочий обед.

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