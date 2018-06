В Сингапуре появились двойники Трампа и Ким Чен Ына - видео

В преддверии встречи Трампа и Ким Чен Ына, на улицах Сингапура появились двойники лидеров КНДР и США.

Двойники политиков прогуливались и позировали перед камерами.

As the world awaits the historic #TrumpKimSummit, the meeting of these two is already a success... pic.twitter.com/8S1L5nPV8P