В Сиднее пассажирский поезд врезался в ограждение на станции, есть пострадавшие

В Австралии пассажирский поезд не смог остановиться и врезался в ограждение на станции, травмы различной степени тяжести получили по меньшей мере 15 человек, передает Reuters.

Согласно сообщению, подъезжая к перрону железнодорожной станции Ричмонд поезд не успел затормозить и врезался в буферный тупиковый упор платформы.

По свидетельствам очевидцев, поезд двигался со скорость 50-70 километров в час.

Как сообщил представитель скорой помощи, ранения получили 15 человек, пятеро из которых получили серьезные травмы и были госпитализированы. Он также отметил, что количество пострадавших может возрасти.

Partial closure on the @T1SydneyTrains line, with services suspended between Richmond and Clarendon in both directions after a train crashed into a barricade at Richmond Station.

Paramedics working at the scene treating multiple injuries and rescue helicopters are at nearby Richmond Oval.

По данным The Age, в результате происшествия пострадали 16 человек.

На место происшествия прибыли кареты скорой помощи, пожарные и три вертолета. Специалисты выясняют, что стало причиной аварии - ошибка машиниста или техническая неисправность.

Издание также отмечает, что в аварию попал новый поезд Waratah.

12 people being treated at staging area opp Richmond Train Station after train hit buffer at end of line at 9.50am.

Напомним, в ЮАР поезд врезался в грузовик и загорелся: 12 погибших, 180 пострадавших.