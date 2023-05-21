В Швейцарии разбился туристический самолет, погибли пилот и два пассажира 21 мая, 02:20 Флаг Швейцарии (Фото:REUTERS/Denis Balibouse/File Photo)

Вблизи Пон-де-Мартель, в горах Невшатель в Швейцарии потерпел крушение туристический самолет с пассажирами на борту. Погиб пилот и двое пассажиров.

Об этом сообщает Barron’s.

Самолет, зарегистрированный в Швейцарии, совершал туристический рейс. Он вылетел из аэропорта Ла-Шо-де-Фон в субботу 20 мая и потерпел крушение. Погиб пилот и двое пассажиров.

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«Об обстоятельствах аварии мы ничего не можем сказать, поскольку они пока неизвестны», — отметил спикер полиции Невшателя Жорж-Андре Лозуэ.

Обломки самолета находились в особо труднодоступном месте, поэтому спасательные операции оказались сложными. На месте работают следователи компетентного органа по определению причин авиационных происшествий.