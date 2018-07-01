В Швеции вступил в силу закон, согласно которому секс без явного согласия является изнасилованием

Протест француженок против сексуального насилия в Париже. Движение #MeToo вдохновило правительство Швеции принять закон о сексуальной свободе

В Швеции вступил в силу закон о сексуальной свободе личности. Отныне секс без явного согласия считается изнасилованием.

Об этом сообщает DW.

По словам соавторки закона, судьи Анны Ханнелл, речь не идет о предварительном письменном согласии - "достаточно просто принять физическое участие, это уже знак согласия". Суд будет решать, демонстрировалось ли согласие с помощью слов, жестов или иным способом.

Ранее в Швеции изнасилованием считался половой акт с использованием угроз или насилия.

"Теперь не нужно запугивания или принуждения, агрессор просто может воспользоваться уязвимым положением жертвы", - объясняет правительство.

Министр по вопросам гендерного равенства Лена Халленгрен объяснила, что новый закон принят на фоне движения #MeToo, который разоблачил ряд сексуальных домогательств.

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В прошлом году в Швеции зарегистрировано семь тысяч изнасилований, на 10% больше чем в прошлом году. По закону, насильнику грозит до шести лет тюрьмы, до 10 - если жертва не достигла совершеннолетия.