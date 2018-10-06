06 октября 2018, суббота

В Швеции восьмилетний ребенок достал из озера древний меч. Ему 1500 лет

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Озеро Видостерн могло быть местом жертвоприношения
Photo / SVT

Озеро Видостерн могло быть местом жертвоприношения

Шведка Сага Невечек нашла меч в озере Видостерн, когда отдыхала с семьей в загородном доме. Эксперты из местного музея пришли к выводу, что 85-сантиметровый меч - довикинговой эпохи и ему полторы тысячи лет.

Об этом сообщает The Guardian.

Уровень воды в озере был низким из-за засухи, поэтому Сага могла отойти от берега.

"Я почувствовала, что в воде что-то есть и сначала подумала, что это палка. На ней оказалась рукоятка, и я тогда крикнула папе, что нашла меч", - рассказала Сага.

По словам отца Саги Эндрю, меч находился в остатках ножен из дерева или кожи.

Фото: Jönköpings Museum

В местном музее сообщили, что меч хорошо сохранился. Находка побудила руководство исследовать озеро и берег вокруг него. Уже найдена брошь третьего века нашей эры. Эксперты предположили, что озеро Видостерн могло быть местом жертвоприношения.

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