В Швеции произошла стрельба возле клуба: семь человек получили ранения

Вечером в субботу, 3 ноября, в Швеции вблизи города Гетеборг произошла стрельба: 7 человек получили ранения, 12 человек задержали.
Об этом сообщает Associated Press.
Предварительно, стрельба связана с членами байкерского клуба Ангелы ада, который обвиняют в торговле наркотиками, рэкете, торговле краденым.
Семерых раненых обнаружили полицейские за пределами развлекательного заведения, где проходила вечеринка.
События, которые привели к стрельбе, устанавливают. Инцидент расследуется как покушение на убийство.
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