04 ноября 2018, воскресенье

В Швеции произошла стрельба возле клуба: семь человек получили ранения

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События, которые привели к стрельбе, устанавливают
Фото: pixabay

События, которые привели к стрельбе, устанавливают

Вечером в субботу, 3 ноября, в Швеции вблизи города Гетеборг произошла стрельба: 7 человек получили ранения, 12 человек задержали.

Об этом сообщает Associated Press.

Предварительно, стрельба связана с членами байкерского клуба Ангелы ада, который обвиняют в торговле наркотиками, рэкете, торговле краденым.

Семерых раненых обнаружили полицейские за пределами развлекательного заведения, где проходила вечеринка.

События, которые привели к стрельбе, устанавливают. Инцидент расследуется как покушение на убийство.

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