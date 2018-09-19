В Швеции посадили российского капитана, который пьяным посадил судно на мель

Российский капитан проведет за решеткой четыре месяца

В Швеции посадили российского капитана, который в состоянии алкогольного опьянения посадил грузовое судно BBC Lagos на мель.

Как сообщает The Local, россиянин проведет в тюрьме Швеции четыре месяца.

Во время следствия капитан сказал представителям местной полиции, что выпил всего 25-30 грамм виски за пять часов до инцидента. Но экспертиза показала концентрацию алкоголя в крови до 2,76 промилле.

Ранее сообщалось, что 3 августа недалеко от города Хельсингборг на западном побережье Швеции 130-метровый сухогруз BBC Lagos с пшеницей, который следовал из Клайпеды в Лас-Пальмас, сел на мель. Капитана арестовали.