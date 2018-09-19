19 сентября 2018, среда

В Швеции посадили российского капитана, который пьяным посадил судно на мель

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Российский капитан проведет за решеткой четыре месяца
Скриншот с видео

Российский капитан проведет за решеткой четыре месяца

В Швеции посадили российского капитана, который в состоянии алкогольного опьянения посадил грузовое судно BBC Lagos на мель.

Как сообщает The Local, россиянин проведет в тюрьме Швеции четыре месяца. 

Во время следствия капитан сказал представителям местной полиции, что выпил всего 25-30 грамм виски за пять часов до инцидента. Но экспертиза показала концентрацию алкоголя в крови до 2,76 промилле.

Ранее сообщалось, что 3 августа недалеко от города Хельсингборг на западном побережье Швеции 130-метровый сухогруз BBC Lagos с пшеницей, который следовал из Клайпеды в Лас-Пальмас, сел на мель. Капитана арестовали.

Хотите знать не только новости, но и что за ними стоит?

Читайте журнал Новое Время онлайн.
Подпишитесь прямо сейчас

Читайте 3 месяца за 59 грн
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Страны ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове