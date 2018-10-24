В Швейцарии задержали двух граждан РФ по подозрению в планировании хакерской атаки на WADA

В Швейцарии во вторник, 23 октября, были задержаны двое россиян по подозрению в планировании осуществления хакерской атаки на лабораторию Всемирного антидопингового агентства в Лозанне, передает DW.
Министерство юстиции Швейцарии дало разрешение на дальнейшее расследование дела.
Как отмечается, двое вероятных хакеров, в дополнение к лаборатории WADA, планировали атаки на ряд других учреждений.
Ранее Глава разведки Швейцарии сообщил об активизации российских шпионов
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