В Швейцарии задержали двух граждан РФ по подозрению в планировании хакерской атаки на WADA

Двое предполагаемых хакеров также планировали атаки на ряд других учреждений

В Швейцарии во вторник, 23 октября, были задержаны двое россиян по подозрению в планировании осуществления хакерской атаки на лабораторию Всемирного антидопингового агентства в Лозанне, передает DW.

Министерство юстиции Швейцарии дало разрешение на дальнейшее расследование дела.

Как отмечается, двое вероятных хакеров, в дополнение к лаборатории WADA, планировали атаки на ряд других учреждений.

Ранее Глава разведки Швейцарии сообщил об активизации российских шпионов