В Швейцарии уже второй кантон запретит носить паранджу

В кантоне Санкт-Галлен теперь будут штрафовать за мусульманскую одежду, закрывающую лицо

В Швейцарии жители кантона Санкт-Галлен высказались на референдуме за запрет на ношение в общественных местах одежды, закрывающей лицо. За соответствующую правовую норму 23 сентября проголосовали 66,5% участников плебисцита, сообщает DW со ссылкой на власти Санкт-Галлена. 33,5% высказались против запрета. Явка составила 35,8% от общего числа имеющих права голоса.

После официального принятия положения оштрафовать могут лиц, которые "в общественном или доступном для других людей месте закутывают лицо, тем самым угрожая безопасности общества или религиозному и общественному миру", говорится в сообщении. Ожидается, что общешвейцарский референдум по этому вопросу пройдет в 2019 году.

Санкт-Галлен стал вторым швейцарским кантоном, жители которого на референдуме поддержали эту правовую норму, которую в народе называют "запретом на паранджу". В кантоне Тичино запрет был введен в 2016 году. С тех пор штраф или предупреждение получили менее 50 человек, подавляющее большинство которых были футбольными фанатами, отмечает информагентство dpa.