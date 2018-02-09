В Швейцарии совершен дерзкий налет на инкассаторов: из машины украли до 26 млн евро

В Швейцарии банда грабителей похитила из бронированной инкассаторской машины не более 26 млн евро. Для этого они взяли в заложники дочь охранника, сообщает Reuters со ссылкой на источник в полиции Франции.

По словам источника, близкого к расследованию, перед ограблением инкассаторов члены банды взяли в заложники 22-летнюю дочь одного из охранников. Они похитили ее из собственного дома в Лионе, Франция, притворившись сантехниками.

После похищения преступники созвонились с отцом заложницы и потребовали выкуп – содержимое инкассаторского автомобиля, сообщает The Local со ссылкой на радио Europe 1. Он согласился отдать деньги на автостоянке возле границы на швейцарской стороне.

В швейцарской полиции отметили, что злоумышленники полностью опустошили содержимое фургона и скрылись на темном внедорожнике Porsche.

"Грабители скрылись в неизвестном направлении. Дочь одного из охранников была взята в заложники во Франции, но затем ее освободили. Никто не пострадал", - говорится в заявлении полиции.

Источник во французской полиции сообщил Reuters, что инкассаторы перевозили от 15 до 30 млн швейцарских франков (13-26 млн евро). В полиции Швейцарии отказались подтвердить сумму кражи.

Полиция по подозрению в ограблении разыскивает троих мужчин "возможно, с юга Франции или Северной Африки".

Напомним, что в Париже из ювелирного магазина в отеле Ritz вооруженные грабители похитили драгоценные изделия на миллионы евро.