В Швейцарии после процедуры эвтаназии умер 104-летний австралийский ученый Гудолл

В Швейцарии после процедуры эвтаназии умер 104-летний австралийский эколог Дэвид Гудолл, сообщает CNN.

Гудолл умер в клинике Life Circle в Базеле, после введения специального препарата под наблюдением врачей. Гудолл скончался, слушая Оду "К радости" Бетховена.

Ученый приехал в Швейцарию специально ради процедуры эвтаназии, которая запрещена в Австралии.

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Гудолл родился 4 апреля 1914 года в Лондоне, а в 1948 году переехал в Австралию. До 90 лет он чувствовал себя достаточно хорошо и даже играл в теннис, и играл в любительских пьесах, пока у него не стало ухудшаться зрение.

Он написал десятки научных работ и до недавнего времени продолжал работать обозревателем и редактором в нескольких экологических журналах.

В 2016 году, когда Гудоллу уже было 102 года, университет принял решение отправить его работать в домашнем режиме из-за опасений за его здоровье. Однако из-за возмущения мировой общественности руководство университета пересмотрело свое решение и предоставило Гудоллу офис поближе к его дому.

Около года назад его состояние здоровья ухудшилось и ученый заявил, что для него пришло время умереть.