В Швейцарии избрали нового президента Сегодня, 20:13 16 Цей матеріал також доступний українською Вели Маурер избран президентом Швейцарии

Федеральное собрание Швейцарии избрало Вели Маурера президентом страны.

Об этом сообщает Basler Zeitung.

За кандидатуру Маурера проголосовали 201 из 209 депутатов, чьи бюллетени признали действительными. Такой результат стал одним из лучших в истории выборов швейцарских президентов.

Напомним, что Вели Маурер уже во второй раз будет президентом Швейцарии - первый срок был в 2012 году.

Президента Швейцарии выбирают по принципу "первый среди равных" среди членов правительства. Каждый министр становится президентом не реже одного раза в семь лет на один год.

Президент Швейцарии не является главой государства, поскольку функции главы государства выполняют коллективно все члены Федерального совета.

Однако президентский голос является решающим при обсуждении вопросов на уровне правительства.