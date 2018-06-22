22 июня 2018, пятница

В Швейцарии из-за поломки канатной дороги 400 человек эвакуировали вертолетами

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Для эвакуации людей было использовано четыре вертолета

Для эвакуации людей было использовано четыре вертолета

В Швейцарии из-за поломки канатной дороги около 400 человек оказались блокированы на высоте 3,048 м над уровнем моря, их пришлось эвакуировать с помощью вертолетов, сообщает Reuters.

Как отмечается, канатная дорога вел на гору Piz Gloria, на вершине корой расположен вращающийся ресторан.

Для эвакуации людей было использовано четыре вертолета. Эвакуированных доставили на горнолыжный курорт Мюррен.

В результате инцидента никто не пострадал.

Как отмечается, гора Piz Gloria фигурировала в фильме о Джеймсе Бонде 1969 года.

Напомним, в Грузии на горнолыжном курорте вышла из строя канатная дорога, среди пострадавших есть украинцы.

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