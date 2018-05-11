В Швейцарии 19-летний парень планировал массовое убийство в школе - полиция

На одной из фотографий в Instagram подозреваемый позирует с автоматом Калашникова

Полиция Швейцарии задержала 19-летнего жителя города Беллинцона (кантон Тичино) по подозрению в планировании массового убийства.

Как сообщает The Local со ссылкой на местный сайт 20 minuti/tio.ch, парень был задержан в четверг, 10 мая, в своем доме. Во время обысков полицейские обнаружили около 20 пистолетов и других видов огнестрельного оружия, а также план нападения.

По данным полиции, подозреваемый в последние дни угрожал убить людей в бизнес-школе Беллинцоны.

Телеканал RSI сообщил, что подросток страдает тяжелым психическим расстройством. С момента ареста его удерживают в психиатрической клинике.

Парень также не скрывал интерес к оружию. В частности, в Instagram он опубликовал фотографию, где он позирует с автоматом Калашникова.

Напомним, что 14 февраля 19-летний Николас Круз, бывший ученик школы Марджори Стоунмен Даглас в Паркленде в пригороде Форт-Лодердейла в США, расстрелял 17 человек.