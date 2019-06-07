В Швеции в жилом доме прогремел взрыв: 20 пострадавших
В пятницу, 7 июня, в центре шведского города Линчепинга в жилом доме прогремел мощный взрыв, в результате пострадали по меньшей мере 20 человек.
Как сообщает Reuters, взрывом разрушены окна и балконы пятиэтажного жилого здания, а также разбиты окна в нескольких соседних зданиях.
По данным полиции, около 20 человек получили незначительные ранения. Местные власти заявили, что в больницу были доставлены два человека.
Полиция предполагает, что возле здания сработало взрывное устройство. Версия о террористическом акте не рассматривается.
«Мы не знаем, что сдетонировало, но это явно какое-то взрывное устройство. Предварительно, [источник взрыва] находился за пределами здания, а не внутри здания», — заявил представитель полиции Магнус Скоглунд.