В Швеции прогремел взрыв на заводе по производству боеприпасов 10 мая, 20:42 Флаг Швеции (Фото:Unif / pixabay)

В среду, 10 мая, в шведском городе Карлсборг на заводе по производству боеприпасов прозвучал взрыв. Один человек получил серьезные ранения.

Об этом сообщает SVT.

По данным экстренных служб, в результате инцидента один человек получил серьезные травмы, его госпитализировали.

При этом причину взрыва пока не раскрывают. Завод, где произошло происшествие, производит боеприпасы малого калибра. Пока инцидент квалифицируют как несчастный случай на производстве.

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