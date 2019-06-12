В Швеции оправдали выходца из Узбекистана, обвиняемого в планировании теракта Сегодня, 22:26 Цей матеріал також доступний українською Daniel_B_photos/pixabay.com Суд оправдал мужчину Daniel_B_photos/pixabay.com

В Швеции апелляционный суд оправдал 46-летнего мужчину, осужденного за подготовку теракта в Стокгольме от имени ИГИЛ.

Об этом сообщает AP.

Гражданин Узбекистана Давид Идриссон ранее был приговорен к семи годам тюремного заключения за то, что собрал около 500 килограммов химических веществ, ножей, противогазов и военного оборудования и имел фотографии потенциальных целей в Стокгольме на своем телефоне.

По словам судьи Рагнар Пальмквиста, «нет достаточных доказательств» против Идриссона и двух других подозреваемых, что они планировали террористические преступления. Двое других обвиняемых уже были оправданы по этому делу судом низшей инстанции.

В 2018 году Идриссону и двум другим мужчинам предъявили обвинение в хранении большого количества химических веществ с целью причинения смертей или ранений.

В марте 2019 года Идриссона признали виновным и приговорили к семи годам лишения свободы. Двух других мужчин оправдали.