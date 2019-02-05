В Швеции обнаружили украденные королевские регалии стоимостью $7,2 млн. Их нашли в мусорном баке Сегодня, 22:15 259 Цей матеріал також доступний українською EPA Королевские регалии украли летом 2018 года EPA

В Швеции сотрудники полиции в одном из мусорных баков обнаружили украденные в июле 2018 года погребальные королевские регалии - две короны и державу, сообщает пресс-служба полиции.

Стоимость регалий, принадлежавших в 17 веке шведскому королю Карлу и королеве Кристине оценивается в 65 млн шведских крон (около $7,2 млн).

Напомним, что двое воров выкрали регалии из Стренгнесского собора 31 июля на глазах у прихожан. Подозреваемые скрылись с места происшествия на лодке.