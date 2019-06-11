В Швеции мужчину приговорили к трем годам заключения за кражу королевских драгоценностей Сегодня, 18:07 Цей матеріал також доступний українською Полиция Швеции Драгоценности украли из кафедрального собора Стренгнеса Полиция Швеции

Мужчина был приговорен к трем годам тюрьмы по делу о краже королевских драгоценностей в Швеции.

Об этом пишет Associated Press.

Мартина Каннермо осудили за соучастие в краже двух корон и державы (символа королевской власти), используемых на похоронах короля Карла IX и королевы Кристины.

Вопреки тому, что на драгоценностях была найдена ДНК Каннермо, он отрицал любую причастность, однако в конце концов способствовал их возвращению, за что и получил меньший тюремный срок.

Ранее похититель драгоценностей Йохан Бэкстром был осужден на четыре с половиной года. Он признался в краже, но отказался сказать, были ли у него сообщники.

Напомним, что в Швеции из кафедрального собора города Стренгнеса злоумышленники украли короны короля Карла IX и его жены Кристины.