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В Швеции мужчину приговорили к трем годам заключения за кражу королевских драгоценностей

Сегодня, 18:07
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В Швеции мужчину приговорили к трем годам заключения за кражу королевских драгоценностей - фото

Полиция Швеции

Драгоценности украли из кафедрального собора Стренгнеса

Мужчина был приговорен к трем годам тюрьмы по делу о краже королевских драгоценностей в Швеции.

Об этом пишет Associated Press.

Мартина Каннермо осудили за соучастие в краже двух корон и державы (символа королевской власти), используемых на похоронах короля Карла IX и королевы Кристины.

Вопреки тому, что на драгоценностях была найдена ДНК Каннермо, он отрицал любую причастность, однако в конце концов способствовал их возвращению, за что и получил меньший тюремный срок.

Ранее похититель драгоценностей Йохан Бэкстром был осужден на четыре с половиной года. Он признался в краже, но отказался сказать, были ли у него сообщники.

Напомним, что в Швеции из кафедрального собора города Стренгнеса злоумышленники украли короны короля Карла IX и его жены Кристины.

Теги:   Корона Швеция

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