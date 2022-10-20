В Швеции расследуют массовую кражу дорожных камер. Такие же нашли в российских беспилотниках в Украине — СМИ 20 октября, 18:02 Уничтоженный российский беспилотник Орлан (Фото:Харьковская ОВА)

В Швеции расследуют массовые кражи камер контроля скорости на дорогах, а камеры того же типа используются российскими оккупантами в их беспилотниках в Украине. Об этом сообщает шведский таблоид Aftonbladet.

По информации издания, за последние сутки на трассе Е16 между городами Хофорс и Фалун пропали как минимум три камеры. Еще две украли в городе Хедемура, полиция ведет расследование. Согласно данным Шведского транспортного управления, за последние месяцы по всей стране было украдено около 100 камер.



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Как пишет Aftonbladet, в камерах установлены так называемые зеркальные фотоаппараты Canon — такие же были обнаружены в российских беспилотниках Орлан, которые оккупанты используют в Украине. Сообщается, что в большинстве случаев воры вскрывают коробки камер и их, предположительно, интересуют только фотоаппараты. Замена каждой камеры контроля скорости стоит около 250 тысяч шведских крон (22,3 тысячи долларов).

Камера Canon в российском беспилотнике Орлан / Фото: предоставлено Павлом Кащуком

В Службе государственной безопасности Швеции заявили, что им известна информация о связи между кражами на дорогах и российскими беспилотниками, но «не имеют возможности вдаваться в подробности или говорить о своей разведывательной работе».



Ранее шведское автомобильное издание Mestmotor.se сообщало, что после появления в Швеции первых дорожных камер в начале 2000-х были случаи кражи самих фотоаппаратов — тогда там были установлены профессиональные камеры Nikon. Затем камеру заменили значительно более дешевой моделью, которую модифицировали, чтобы она не представляла интереса на вторичном рынке.