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В Швеции к восьми годам заключения приговорили мужчину, который угрожал смертью министрам

11 февраля, 20:04
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Цей матеріал також доступний українською

succo/pixabay.com

Злоумышленник получил восемь лет тюрьмы

В Швеции к восьми годам заключения был приговорен мужчина, который отправлял письма с угрозами смерти министрам правительства, сообщает The Local.

Майкла Салонена арестовали в Таиланде в апреле 2018 года. Он  утверждал, что он не виноват в совершении преступлений, однако суд установил, что в 2017 году он отправил конверт с белым порошком и угрозами 21 члену шведского правительства, включая премьер-министра Стефана Левена, а также местным чиновникам и деятелям культуры.

Суд первой инстанции приговорил Салонена к семи годам тюрьмы. Он подал апелляцию на этот приговор.

Несмотря на то, что порошок оказался безвредным, Апелляционный суд признал, что действия Салонена были направлены на "распространение страха" и "оказание давления на общество". В результате тюремный срок увеличили до восьми лет.

Теги:   Приговор Швеция

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