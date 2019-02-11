В Швеции к восьми годам заключения приговорили мужчину, который угрожал смертью министрам
В Швеции к восьми годам заключения был приговорен мужчина, который отправлял письма с угрозами смерти министрам правительства, сообщает The Local.
Майкла Салонена арестовали в Таиланде в апреле 2018 года. Он утверждал, что он не виноват в совершении преступлений, однако суд установил, что в 2017 году он отправил конверт с белым порошком и угрозами 21 члену шведского правительства, включая премьер-министра Стефана Левена, а также местным чиновникам и деятелям культуры.
Суд первой инстанции приговорил Салонена к семи годам тюрьмы. Он подал апелляцию на этот приговор.
Несмотря на то, что порошок оказался безвредным, Апелляционный суд признал, что действия Салонена были направлены на "распространение страха" и "оказание давления на общество". В результате тюремный срок увеличили до восьми лет.