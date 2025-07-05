Еще один случай. Посольство РФ в Швеции пожаловалось на регулярные «нападения» с использованием дрона и пакета с краской
Посольство России в Швеции (Фото: Посольство России в Швеции — Russian Embassy in Sweden / Facebook)
В Швеции торговое представительство России в ночь на субботу, 5 июля, подверглось очередному «нападению с использованием дрона». Об этом заявило российское посольство в Стокгольме на странице в Facebook.
В посольстве утверждают, что инцидент произошел в 03:30 5 июля. На территорию торгового представительства РФ «был сброшен пакет с краской». О пострадавших в результате инцидента посольство не сообщает.
Также в дипмиссии страны-агрессора потребовали от властей Швеции расследовать эту ситуацию, а также предыдущие такие случаи.
17 июня на территорию российского торгового представительства в Швеце неизвестный дрон сбросил пакет с краской.
25 мая в российском посольстве в Стокгольме заявляли, что дрон сбросил банку с краской на их территорию. Тогда российское дипведомство возмутилось тем, что банка для краски была стеклянной и «при сбросе с высоты могла нанести тяжелые увечья людям».
Также там утверждали, что такие нападения продолжаются уже год.
Российские пропагандисты RT заявляли, что это уже 12-й такой инцидент в этом году.
В феврале 2024 года люди в масках забросали здание посольства РФ в Швеции пакетами с фекалиями. Это произошло после того, как Венгрия проголосовала за членство Швеции в НАТО, и, по данным российских СМИ, инцидент был связан со вступлением Швеции в оборонный альянс.