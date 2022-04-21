На фоне войны России против Украины. Большинство жителей Швеции выступают за вступление страны в НАТО — опрос 21 апреля, 16:30 Цей матеріал також доступний українською Согласно с данными опроса, большинство жителей Швеции выступают за вступление страны в НАТО (Фото:REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

Согласно данным опроса, который был проведен институтом Novus, большинство жителей Швеции выступают за вступление страны в НАТО.

Война России против Украины — главные события 21 апреля

Об этом сообщает The Guardian.

Согласно с его данными, 51% шведов выступают за вступление в военный альянс — по сравнению с 45% неделю назад.

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Это первый случай, когда опрос зафиксировал большинство голосов по этому вопросу.

Результаты получены в тот момент, когда правящие социал-демократы Швеции готовятся к дебатам о том, следует ли отказаться от военного неприсоединения страны. Партия ранее выступала против членства в НАТО.

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Издание Times со ссылкой на источники писало, что Швеция и Финляндия намерены вступить в НАТО уже этим летом.

По словам неназванных американских чиновников, членство обеих стран в альянсе стало «темой для разговоров и многочисленных встреч» на переговорах министров иностранных дел НАТО.

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