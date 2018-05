В штате Мэриленд из-за сильных дождей затопило Элликотт-Сити, объявлен режим ЧС

В американском городе Элликотт-Сити, находящемся в штате Мэриленд, произошло наводнение, вызванное сильными дождями в регионе, объявлен режим ЧС, сообщает ABC.

Как отмечается, о введении режима чрезвычайной ситуации сообщил губернатор американского штата Мэриленд Ларри Хоган.

По данным экстренных служб, вода поднялась выше уровня первого этажа, уровень воды достигает максимальных показателей. Также ожидается продолжение дождя.

NEW VIDEO from #EllicottCity . 6:30 pm EST Flooding has gone down a bit. An SOS flag hangs from a second floor window. Media may use video: credit Kali Harris. @FOXBaltimore @CBSNews @weatherchannel @wjz @WJZDevin @wbaltv11 #MarylandFlood pic.twitter.com/7G2ZVXjI34