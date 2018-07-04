04 июля 2018, среда

В штате Колорадо Весенний огонь уничтожил более 100 домов

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Пожар уничтожил 104 дома (иллюстративное фото)

Пожар уничтожил 104 дома (иллюстративное фото)

В штате Колорадо лесные пожары уничтожили более 100 домов, сообщает Голос Америки.

Вечером в понедельник,  пожар в районе Форт-Гарленда, расположенного в 330 километрах от Денвера, уничтожил 104 дома в горном поселении, которое начал строить издатель-миллиардер Малкольм Форбс в 1970-х годах.

Очаг, названный Весенний огонь, является одним из шести крупных природных пожаров, бушующих в Колорадо и крупнейшим по охваченной территории – его площадь составляет 318 квадратных километров - это в пять раз больше Манхэттена.

Согласно данным Национального межведомственного центра по наблюдению за пожарами, всего на Западе США насчитывается около 60 крупных активных пожаров: девять в Нью-Мексико и по шесть в Юте и Калифорнии.

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