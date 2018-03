В штате Джорджия учитель открыл стрельбу в классе, один ученик пострадал во время эвакуации

В среду, 28 февраля, в старшей школе в американском городе Далтон, штат Джорджия, учитель забаррикадировался в классе и открыл огонь.

Как сообщает Times Free Press, был совершен по меньшей мере один выстрел. В момент инцидента ученики находились в коридоре, никто из них не пострадал.

Школьников оперативно вывели в бизнес-центр. По предварительной информации, один из учеников травмировал лодыжку во время эвакуации.

One student apparently sustained an ankle injury running inside the school during the evacuation. Student is being treated by EMS at the school.