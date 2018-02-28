В штате Джорджия учитель открыл стрельбу в классе, один ученик пострадал во время эвакуации

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Полиция задержала учителя, который забаррикадировался в классе
Фото: C.B. Schmelter /Times Free Press.

Полиция задержала учителя, который забаррикадировался в классе

В среду, 28 февраля, в старшей школе в американском городе Далтон, штат Джорджия, учитель забаррикадировался в классе и открыл огонь.

Как сообщает Times Free Press, был совершен по меньшей мере один выстрел. В момент инцидента ученики находились в коридоре, никто из них не пострадал.

Школьников оперативно  вывели в бизнес-центр. По предварительной информации, один из учеников травмировал лодыжку во время эвакуации.

Полицейские задержали учителя. Его личность и мотивы не раскрываются.

Инцидент в старшей школе Далтона произошел спустя  две недели после стрельбы в школе во Флориде. В результате которой погибли 17 человек.

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