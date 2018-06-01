01 июня 2018, пятница

В Шотландии неизвестный напал на полицейских, двое раненых

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
О личности нападавшего пока не сообщается
Фото: www.greenocktelegraph.co.uk

О личности нападавшего пока не сообщается

В шотландском городе Гринок двое полицейских попали в больницу после нападения неизвестного с ножом в районе Инверклайд.

Пострадавшие правоохранители откликнулись на вызов в 08:45 в четверг, 1 июня, пишет Greenock Telegraph.

Один из них получил ранение в шею и находится в тяжелом состоянии, а женщина-полицейская ранена в руку.

Подкрепление, которое прибыло на место происшествия, арестовало 43-летнего мужчину. Его также отвезли в больницу.

Подозреваемый оказал сопротивление и успел проехать небольшое расстояние, прежде чем был обезврежен.

Нападение с ножом спровоцировал значительную реакцию правоохранительных структур. На место преступления вызвали авиацию.

Ранее сообщалось, что нападающий, застрелил в бельгийском Льеже 29 мая двух женщин-полицейских и водителя, за день до этого вышел из тюрьмы на 36 часов в рамках подготовительного отпуска перед окончательным освобождением.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Страны ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове