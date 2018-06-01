В Шотландии неизвестный напал на полицейских, двое раненых

О личности нападавшего пока не сообщается

В шотландском городе Гринок двое полицейских попали в больницу после нападения неизвестного с ножом в районе Инверклайд.

Пострадавшие правоохранители откликнулись на вызов в 08:45 в четверг, 1 июня, пишет Greenock Telegraph.

Один из них получил ранение в шею и находится в тяжелом состоянии, а женщина-полицейская ранена в руку.

Подкрепление, которое прибыло на место происшествия, арестовало 43-летнего мужчину. Его также отвезли в больницу.

Подозреваемый оказал сопротивление и успел проехать небольшое расстояние, прежде чем был обезврежен.

Нападение с ножом спровоцировал значительную реакцию правоохранительных структур. На место преступления вызвали авиацию.

Ранее сообщалось, что нападающий, застрелил в бельгийском Льеже 29 мая двух женщин-полицейских и водителя, за день до этого вышел из тюрьмы на 36 часов в рамках подготовительного отпуска перед окончательным освобождением.