В Шотландии неизвестные с ножом напали на троих украинских подростков 6 сентября, 03:34 Группа из восьми человек совершила нападение на двоих 13-летних и одного 15-летнего мальчика из Украины (Фото:pexels.com/ru-ru/@cottonbro/)

В столице Шотландии, Эдинбурге, группа из восьми человек напала на троих украинских подростков. Полиция расследует инцидент и ищет нападающих.

Об этом сообщает BBC.



Утверждается, что группа из восьми молодых людей, находившихся в темной одежде, совершила нападение на двоих 13-летних и одного 15-летнего мальчика из Украины. Один из пострадавших получил ножевое ранение, другой — рваную рану уха. Еще одного подростка избили кулаками.

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Пострадавшим украинцам была оказана помощь в больнице. Полиция проверяет камеры видеонаблюдения и обращается за помощью к потенциальным свидетелям инцидента, чтобы найти виновных в нападении.

«Я знаю, что во время нападения в этом районе были люди, и я прошу их связаться с нами, чтобы предоставить любую информацию, какая у них может быть», — отметил детектив Кейт Фэйрберн.