В Шотландии из-за непогоды сотни водителей провели ночь в снежной ловушке - видео

Из-за обильного снегопада, обрушившегося во вторник, 16 января, на Шотландию, тысячи машин оказались заблокированными на трассе M74, ведущем от Глазго до Гретна.

При этом, как сообщает BBC, в снежной ловушке автомобилистам пришлось провести целую ночь.

Согласно имеющейся информации, из-за заблокированного движения в обоих направлениях образовались пробки протяжностью в 30 км.

При этом вину за вынужденный ночлег в снежном плену возлагают на власти, которые, по словам местных жителей, не смогли взять ситуацию под контроль.

The emergency services and partners were keep going throughout the night. Here are some photos of the teams at work pic.twitter.com/mZxxoZuu42