В Шотландии из-за непогоды сотни водителей провели ночь в снежной ловушке - видео

Пробка на трассе растянулась на 30 км в обоих направлениях

Из-за обильного снегопада, обрушившегося во вторник, 16 января, на Шотландию, тысячи машин оказались заблокированными на трассе M74, ведущем от Глазго до Гретна.

При этом, как сообщает BBC, в снежной ловушке автомобилистам пришлось провести целую ночь.

Согласно имеющейся информации, из-за заблокированного движения в обоих направлениях образовались пробки протяжностью в 30 км.

Current state of the M74 at junction 9, heading south. @SkyNews pic.twitter.com/j5XerGf1Ju — James Matthews (@jamesmatthewsky) 17 января 2018 г.

При этом вину за вынужденный ночлег в снежном плену возлагают на власти, которые, по словам местных жителей, не смогли взять ситуацию под контроль.

The emergency services and partners were keep going throughout the night. Here are some photos of the teams at work pic.twitter.com/mZxxoZuu42 — DGVost (@DGVost) 17 января 2018 г.

В то же время британская полиция предупреждает водителей о возможном повторении ситуации, так как по прогнозам синоптиков ожидается новый снегопад, а ресурсов для борьбы с последствиями не хватает.

Ранее сообщалось, что в Киеве из-за снегопада образовались большие пробки.