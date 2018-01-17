В Шотландии из-за непогоды сотни водителей провели ночь в снежной ловушке - видео

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Пробка на трассе растянулась на 30 км в обоих направлениях
Скриншот

Пробка на трассе растянулась на 30 км в обоих направлениях

Из-за обильного снегопада, обрушившегося во вторник, 16 января, на Шотландию, тысячи машин оказались заблокированными на трассе M74, ведущем от Глазго до Гретна.

При этом, как сообщает BBC, в снежной ловушке автомобилистам пришлось провести целую ночь.

Согласно имеющейся информации, из-за заблокированного движения в обоих направлениях образовались пробки протяжностью в 30 км.

При этом вину за вынужденный ночлег в снежном плену возлагают на власти, которые, по словам местных жителей, не смогли взять ситуацию под контроль.

В то же время британская полиция предупреждает водителей о возможном повторении ситуации, так как по прогнозам синоптиков ожидается новый снегопад, а ресурсов для борьбы с последствиями не хватает.

Ранее сообщалось, что в Киеве из-за снегопада образовались большие пробки.

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