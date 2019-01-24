В Шотландии арестован бывший первый министр Алекс Салмонд Вчера, 11:59 564 Цей матеріал також доступний українською EPA Алекс Салмонд EPA

Полиция Шотландии арестовала бывшего первого министра Алекса Салмонда в рамках расследования дела о сексуальных домогательствах.



Как сообщает The Guardian, Салмонд был арестован в рамках расследования о сексуальных домогательствах к двум женщинам. Ожидается, что он предстанет перед судом уже в четверг.

"Мы можем подтвердить арест 64-летнего мужчины и предъявление ему обвинения", - заявили в полиции.

Внутреннее расследование правительства продолжалось восемь месяцев, Салмонда подозревали в домогательствах к сотрудницам правительственного аппарата в 2013 году.

Экс-чиновник категорически отвергает обвинения в свой адрес.

Салмонд был лидером Шотландской национальной партии и возглавлял местное правительство с 2007 по 2014 год.

После отставки с поста лидера партии в связи с секс-скандалом, он вел политическое шоу на российском пропагандистском канале RT.