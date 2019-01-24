В Шотландии арестован бывший первый министр Алекс Салмонд
Полиция Шотландии арестовала бывшего первого министра Алекса Салмонда в рамках расследования дела о сексуальных домогательствах.
Как сообщает The Guardian, Салмонд был арестован в рамках расследования о сексуальных домогательствах к двум женщинам. Ожидается, что он предстанет перед судом уже в четверг.
"Мы можем подтвердить арест 64-летнего мужчины и предъявление ему обвинения", - заявили в полиции.
Внутреннее расследование правительства продолжалось восемь месяцев, Салмонда подозревали в домогательствах к сотрудницам правительственного аппарата в 2013 году.
Экс-чиновник категорически отвергает обвинения в свой адрес.
Салмонд был лидером Шотландской национальной партии и возглавлял местное правительство с 2007 по 2014 год.
После отставки с поста лидера партии в связи с секс-скандалом, он вел политическое шоу на российском пропагандистском канале RT.