«Проявил трусость»: минобороны РФ рассылает в школы солдат-отказников письма «позора» 11 мая, 12:23 Цей матеріал також доступний українською Минобороны РФ жалуется директорам школ на малодушие их выпускников (Фото:Pravda Gerashchenko)

На фоне массовых отказов российских военных выполнять боевые задачи в Украине из-за огромных потерь ВС РФ Минобороны страны-агрессора рассылает в школы, где они учились, так называемые письма «позора».

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Одно из них обнародовал у себя в Telegram-канале советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

В нем говорится, что «гвардии ефрейтор Детков Иван Александрович» во время нахождения в зоне боевых действий «проявил не свойственные воину десантнику малодушие и трусость, в конечном итоге, предательство».

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«Он отказался выполнять специальные задачи, тем самым опозорил честь и славу региона», — пожаловалось российское военное руководство директору школы в поселке Новошахтенский Приморского края РФ.

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