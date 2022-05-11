«Проявил трусость»: минобороны РФ рассылает в школы солдат-отказников письма «позора»

11 мая, 12:23
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Минобороны РФ жалуется директорам школ на малодушие их выпускников (Фото:Pravda Gerashchenko)

Минобороны РФ жалуется директорам школ на малодушие их выпускников (Фото:Pravda Gerashchenko)

На фоне массовых отказов российских военных выполнять боевые задачи в Украине из-за огромных потерь ВС РФ Минобороны страны-агрессора рассылает в школы, где они учились, так называемые письма «позора».

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Одно из них обнародовал у себя в Telegram-канале советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

В нем говорится, что «гвардии ефрейтор Детков Иван Александрович» во время нахождения в зоне боевых действий «проявил не свойственные воину десантнику малодушие и трусость, в конечном итоге, предательство».

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«Он отказался выполнять специальные задачи, тем самым опозорил честь и славу региона», — пожаловалось российское военное руководство директору школы в поселке Новошахтенский Приморского края РФ.

https://www.youtube.com/embed/rOaST4mW81I
Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Российские военные Война России против Украины

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