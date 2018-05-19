В школе штата Джорджия произошла стрельба. Один человек погиб, двое раненных

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Стрельба произошла во время выпускного
Фото: WSB-TV

Стрельба произошла во время выпускного

Американский региональный телеканал WSB-TV сообщает, что в одной из школ округа Клейтон во время выпускного произошла стрельба.

По информации журналистов, погиб один человек, двое получили ранения.

Напомним, утром в пятницу, 18 мая, в результате стрельбы в школе Санта Фе погибли девять учащихся и учитель. Шериф города Эд Гонсалес заявил, что задержаны два человека и стрельба прекращена.

По подозрению в стрельбе в школе города Санта Фе в штате Техасс задержан 17-летний ученик. По данным СМИ, шериф Эд Гонсалес назвал имя задержанного 17-летнего подозреваемого - Димитриос Пагуртзис.

Кроме того, полиция заявляет о найденных взрывных устройствах в школе, в 40 милях (65 км) к югу от города.

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