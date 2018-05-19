В школе Польши распылили неизвестное вещество: более 300 человек эвакуировали, 17 детей в больнице

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Дети жаловались на резь в глазах

Дети жаловались на резь в глазах

В городе Вейхерово на севере Польши в начальной школе распылили неизвестное вещество.

Как сообщает tvn24.pl, 325 человек были эвакуированы, из них 300 детей. Более 30 учеников жаловались на проблемы с дыханием и резь в глазах, 17 детей госпитализировали в местную больницу. 

На месте работала специальная группа химически-экологического спасения.

По предварительным данным, в школе распылили содержимое перцового баллончика. В полиции отметили, что пока это лишь предположение.

В школе досрочного завершили занятия после инцидента.

Напомним, 11 мая в польском городе Млава из школы эвакуировали 135 человек. По предварительным данным, о плохом самочувствии рассказали 11 школьников, которые почувствовали тошноту и слабость, пятерых из них госпитализировали.

Причиной отравления детей стали некачественные воздушные шарики.

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