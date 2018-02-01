В школе Лос-Анджелеса произошла стрельба, есть пострадавшие

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Полиция задержала предполагаемого стрелка
Фото: L.A. Times

Полиция задержала предполагаемого стрелка

В четверг, 1 февраля, в одной из школ Лос-Анджелеса, США, произошла стрельба, в результате двое учеников получили серьезные ранения.

Как передает Los Angeles Times, 15-летний парень получил огнестрельное ранение в голову, он доставлен в больницу в критическом состоянии. У 15-летней девушки небольшое ранение кисти руки. Еще трое человек получили незначительные травмы и ссадины. Их возраст колеблется от 11 до 30 лет.

По информации представителя полиции Лос-Анджелеса, по подозрению в стрельбе задержана одна из учениц.

На данный момент ситуация находится под контролем правоохранителей.

Напомним, что 23 января в старшей школе округа Маршалл американского штата Кентукки произошла стрельба, в результате один человек погиб, еще несколько получили ранения.

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